Marche Smau 2025 | Regione protagonista nell’innovazione

La regione si conferma protagonista nell’innovazione, con un posizionamento di rilievo nel panorama nazionale. Siamo la quarta regione d’Italia secondo l’Innovation Index e, nei primi sei mesi del 2025, abbiamo registrato il rapporto più alto tra startup avviate e società di capitali. Oggi, l’indice di SMau ci colloca al terzo posto a livello nazionale, subito dopo Lombardia ed Emilia-Romagna. A rafforzare questa tendenza arriva un progetto di grande rilievo: ad Ascoli Piceno nascerà il nuovo hub...

“Siamo la quarta regione d’Italia secondo l ’Innovation Index e, nei primi sei mesi del 2025, abbiamo registrato il rapporto più alto tra startup avviate e società di capitali. Oggi apprendiamo con soddisfazione che l’indice di valutazione di Smau ci colloca al terzo posto a l ivello nazionale, subito dopo Lombardia ed Emilia-Romagn a. A rafforzare questa tendenza arriva un progetto di grande rilievo: ad Ascoli Piceno nascerà il nuovo hub innovativo del Gruppo Terna, articolato in due strutture complementari. L’‘OpenHUB ’, dedicato al supporto di startup e PMI innovative, e l’‘OpenLAB ’, un laboratorio avanzato per la sperimentazione di soluzioni ingegneristiche all’avanguardia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, Smau 2025: Regione protagonista nell’innovazione

In questa notizia si parla di: regione - smau - marche - protagonista

Marche, regione protagonista con oltre 50 eventi questa settimana ad Expo 2025 - Le Marche brillano a Expo 2025 di Osaka, con oltre 50 eventi che celebrano il patrimonio culturale e le eccellenze locali.

Mercoledì 04 giugno 2025, ore 9:45 Terni, Ex Officine Bosco L'edizione 2025 della Challenge "GeneraZione di Futuro", lanciata da Regione Umbria e Sviluppumbria, in collaborazio Vai su Facebook

Dal 1° al 7 giugno 2025 la Regione Marche protagonista all’Expo 2025 Osaka; gCube protagonista a SMAU Londra; La Calabria protagonista con due startup allo Smau Londra 2025.

Marche tra regioni top per innovazione, roadshow Smau ad Ascoli - Quarta edizione nelle Marche del roadshow Smau, circuito di riferimento per l'ecosistema dell'innovazione nazionale e internazionale, e terza al Teatro Filarmonici di Ascoli ... Si legge su msn.com

Smau torna nelle marche per la quarta edizione con oltre 40 imprese e 22 startup protagoniste - Smau torna a giugno ad Ascoli Piceno con 43 imprese e 22 startup, promuovendo innovazione, collaborazione tra aziende e istituzioni nelle Marche, regione leader in Italia per crescita delle startup. Segnala gaeta.it