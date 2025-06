marche raggiunto il target pnrr per altre due apparecchiature sanitarie

Le Marche stanno compiendo passi importanti verso il potenziamento del sistema sanitario regionale: con il completamento delle ultime apparecchiature, si avvicinano all’obiettivo di rinnovare e rafforzare le strutture sanitarie. La Missione 6 Salute del PNRR si avvia alla conclusione, garantendo un livello di assistenza sempre più efficiente e all’avanguardia. La regione si prepara ora a offrire cure di qualità superiore, assicurando un futuro più sicuro e tecnologicamente avanzato per tutti i cittadini.

Missione 6 Salute del PNRR: in dirittura d’arrivo il completamento dell’installazione, collaudo e attivazione del 100% delle grandi apparecchiature. La Regione Marche sta infatti ultimando i collaudi previsti per le ultime 10 grandi apparecchiature che vanno a completare le 57 a disposizione delle c inque Aziende Sanitarie Territoriali (AST), del geriatrico INRCA e dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) delle Marche per affrontare gli aspetti critici del sistema sanitario pubblico e per perseguire l’obiettivo di allineare i servizi ai bisogni di cura dei pazienti. Le due grandi apparecchiature sanitarie . 🔗 Leggi su Lapresse.it