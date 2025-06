marche consiglio approva rendiconto 2024

Il Consiglio regionale ha dato il via libera al rendiconto 2024, un passo fondamentale per garantire trasparenza e correttezza nella gestione delle risorse pubbliche. L’approvazione, avvenuta a maggioranza, è stata annunciata dal vicepresidente Gianluca Pasqui, che ha sottolineato l’importanza di un bilancio finanziato interamente da trasferimenti ufficiali. Questa decisione rafforza l’impegno dell’Assemblea nel mantenere elevati standard di responsabilità amministrativa e trasparenza verso i cittadini.

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di atto amministrativo a iniziativa dell’Ufficio di Presidenza concernente il Rendiconto dell’Assemblea legislativa per l ’esercizio finanziario 2024. Le dichiarazioni del vicepresidente Pasqui. Il documento contabile è stato illustrato in Aula dal Vicepresidente Gianluca Pasqui. “Come noto – ha riferito Pasqui – il bilancio del Consiglio è finanziato interamente dai trasferimenti derivanti dalla Regione Marche, salvo per una piccola quota trasferita dall’Agcom per l’esercizio delle funzioni delegate. Uno stanziamento in entrata che ammonta a 23. 🔗 Leggi su Lapresse.it