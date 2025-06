Marano pubblicata gara per raccolta rifiuti Morra | Verso soluzione problemi igiene urbana

Una svolta importante per Marano: è stato pubblicato il bando di gara per la gestione del servizio di igiene urbana, con un investimento di oltre 42 milioni di euro. Questo passo significativo mira a risolvere le criticità ambientali del territorio e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Con una durata di cinque anni, prorogabili di altri tre, si apre una nuova fase per la soluzione definitiva dei problemi di igiene urbana.

E' stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento della Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Marano. La gara, dal valore di oltre 42milioni di euro, avrà la durata di 5 anni con possibilità di proroga di ulteriori 3 anni

E' stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento della Gestione del Servizio di Igiene Urbana nel nostro Comune La gara, dal valore di 42.334.998,19, avrà la durata di 5 anni con possibilità di proroga di ulteriori 3 anni

