Manzi deciso il maxi trasloco Duecento alunni divisi in tre scuole Uno ‘spezzatino’ indigesto per molti

Il grande trasloco scuote la comunità: con il trasferimento delle classi della scuola Manzi in tre diverse sedi a partire da settembre 2025, si apre un capitolo di sfide e opposizioni. Tra decisioni prese e contrari, il cambiamento sembra ormai irrevocabile. Ma cosa comporterà questa scelta per studenti e famiglie? Scopriamolo insieme, analizzando impatti, reazioni e prospettive future di una decisione che segnerà il nuovo volto dell’istruzione locale.

Scuola Manzi, lo ‘spezzatino’ è servito. Anche se rimarrà indigesto a molti: in primis alla maggior parte delle famiglie contrarie al trasferimento da via Confalonieri. Ma il sindaco ha deciso, questa volta davvero, dopo svariati ripensamenti in corso d’opera. A partire dall’avvio del prossimo anno scolastico (settembre 2025) quindi, le 10 classi della scuola Manzi saranno trasferite in tre sedi. Le classi prime (2) saranno ospitate nella scuola LubichGlicine; le seconde e terze (4 in totale) nella scuola di via Salandra; le quarte e quinte (4 in totale) nella scuola Carducci (con ingresso da via Pascoli). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it