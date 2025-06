Manutenzione strade Oltre un milione in arrivo dal Governo per la Provincia

La Provincia di Pistoia si prepara a rivoluzionare le sue strade grazie a oltre un milione di euro provenienti dal Governo, destinati alla manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale. Un investimento che, dall’immediato, fino al 2029, cambierà volto alla mobilità e alla sicurezza del territorio. Ora la palla passa ai tecnici, pronti a pianificare e dare forma a un intervento che farà la differenza per cittadini e pendolari.

Un milione e 150mila euro da spalmare da oggi fino al 2029 è la somma che la Provincia di Pistoia ha ricevuto dal Governo per interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale: un piano che arriva sulla base del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 9 agosto dello scorso anno e che è stato ratificato nel corso dell'ultimo consiglio provinciale a palazzo Baly. Ora la palla passerà ai tecnici per la veloce fase di progettazione ed individuare gli interventi più urgenti. Nel riporto complessivo assegnato a tutte le varie province d'Italia, quella di Pistoia ha ottenuto questa somma di poco superiore al milione e così suddivisa: 218.

