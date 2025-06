Manutenzione di strade e marciapiedi ok del Comune agli interventi Previste anche due aree parcheggio a Santo Spirito e San Girolamo

Il Comune ha dato il via libera al progetto di manutenzione delle strade e dei marciapiedi, inclusi due nuovi parcheggi a Santo Spirito e San Girolamo. Approvato dalla giunta comunale, il piano 2024/26 mira a riqualificare e migliorare gli spazi urbani nei cinque Municipi, con un accordo quadro triennale che suddivide i lavori in cinque lotti strategici. Un importante passo avanti per rendere la città più funzionale e accogliente per tutti.

E' stato approvato dalla giunta comunale il progetto di fattibilità tecnico-economica 202426 nell’ambito dell’accordo quadro triennale dei lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi nei cinque Municipi. L’accordo quadro è gestito attraverso cinque lotti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: strade - marciapiedi - manutenzione - comune

Roma, estate di cantieri su strade e marciapiedi: tutti i lavori in programma - Roma si prepara a un’estate all’insegna dei cantieri, con lavori che trasformeranno la città toccando grandi arterie, marciapiedi e opere strategiche.

Manutenzione straordinaria strade comunali: il Comune candida progetto da 500mila euro https://ift.tt/PSA9lyn https://ift.tt/VSC6Oa9 Vai su X

Nel 2025 il comune conta di concludere lavori su altri 120 chilometri di strade Vai su Facebook

IL COMUNE COMUNICA - giunta approva progetto di fattibilità tecnico-economica dell'accordo quadro manutenzione strade e marciapiedi. Scaramuzzi: Subito lavori per due nuove aree parcheggio al servizio della costa; Manutenzione strade. Maxi mutuo del Comune. Stanziati 500mila euro; Manutenzione straordinaria strade asfalti e marciapiedi per 187mila euro.

Manutenzione stradale, il Comune investe 187mila euro - Il Comune di Albinea anche quest’anno effettua la manutenzione straordinaria delle strade comunali e marciapiedi. Riporta msn.com

Manutenzione strade. Maxi mutuo del Comune. Stanziati 500mila euro - Mezzo milione di euro per asfaltature, eliminare buche e sistemare i marciapiedi sul territorio di Sant’Ilario e Calerno. Secondo msn.com