Mantova le diffide culla dell’avvocata no-vax Camilla Signorini agli ospedali | Niente vaccini ai neonati o vi denunciamo

In un'epoca di crescenti dibattiti sulla libertà individuale e i diritti dei minori, la questione delle "diffide culla" di Camilla Signorini sta accendendo i riflettori sulle pratiche ospedaliere in Italia. Con una ferma presa di posizione, l’avvocata mantovana si oppone all’imposizione di cure e controlli senza consenso genitoriale, aprendo un acceso dibattito tra tutela della salute e rispetto delle libertà. Ma quali saranno le ripercussioni di queste azioni legali?

Mantova, 25 giugno 2025 – Non fare indossare la mascherina alla mamma, non conservare campioni di sangue o Dna del neonato, nessun vaccino e nessun tampone senza consenso esplicito dei genitori: in caso di violazione scatterà un'azione legale per danni che potranno arrivare fino a centomila euro. Sono di questo tenore le " diffide culla ", come lei stessa le ha chiamate, che un’avvocata di Mantova ha inviato a numerosi ospedali italiani per conto di coppie in attesa di un bimbo. La civilista, Camilla Signorini, ora è stata denunciata a Torino e in altre sei Procure per decisione della Società italiana di neonatologia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it