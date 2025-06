Mannaggia a Messi | volevamo che il Mondiale di Infantino fallisse e invece… Times

Mannaggia a Messi! Speravamo che il Mondiale di Infantino crollasse sotto il peso delle polemiche, ma lui, con il suo carisma e i suoi gol, ha trasformato Miami nel vero cuore pulsante del calcio internazionale. Un circo che, invece di farci perdere la scommessa sulla disfatta della Fifa, ha consolidato il suo potere e attirato milioni di appassionati. E ora, cosa ci riserverà il futuro?

Mannaggia a Messi: volevamo che il Mondiale di Infantino fallisse, e invece. (Times) “Oh, Leo, proprio tu. Perché? Perché hai dovuto incoraggiarli? Perché è impossibile negarlo: Miami e Messi sono un vero e proprio botteghino”, “un circo itinerante” che sta facendo vincere la scommessa Mondiale per Club a Infantino. Una scommessa che tutti volevamo che perdesse, la Fifa. Lo scrive Martin Samuel sul Times, tornando sul grande dibattitto che gira attorno a questa competizione: criticata da tutti – a ragione – ma che poi quasi tutti guardano lo stesso. Volevamo tutti che fallisse, e invece. “Ecco perché la Fifa li ha voluti qui – continua l’articolo di Samuel – Per chi ha il suo più grande amore in un caveau svizzero, il fine giustifica mezzi piuttosto discutibili. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mannaggia a Messi: volevamo che il Mondiale di Infantino fallisse, e invece… (Times)

