Mangiare in testa | la performance

Preparatevi a un’esperienza unica e coinvolgente: "Mangiare in testa", la performance innovativa del collettivo ProgettoFATUO, che sfida le percezioni e stimola i sensi. Curata da Niccolò Giacomazzi e con la partecipazione di Mattatroio, questa serata promette di sorprendere e invitare alla riflessione. Non mancate giovedì 26 giugno 2025 alle ore 22:00, per un appuntamento che lascerà il segno e accenderà la vostra immaginazione.

