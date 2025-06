Mangia una fetta di prosciutto poi non respira più | 63enne muore soffocato davanti agli occhi della sorella

Un gesto quotidiano si trasforma in tragedia a Santa Maria di Leuca, dove un uomo di 63 anni ha perso la vita soffocato dopo aver mangiato una fetta di prosciutto. Un dramma che scuote la comunità e apre un'indagine per chiarire le cause di questa tragica fatalità , lasciando un vuoto difficile da colmare. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda che ha sconvolto tutti.

Dramma a Santa Maria di Leuca dove un geometra di 63 anni è morto soffocato dopo aver assaggiato una fetta di prosciutto acquistata in un supermercato della zona. Indagini in corso per stabilire l'esatta dinamica di quanto successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Una tragica tragedia si è consumata a Santa Maria di Leuca, dove un uomo di 63 anni ha perso la vita dopo aver ingerito una fetta di prosciutto.

