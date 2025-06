Mangia un panino mentre aspetta in farmacia e muore soffocato

Un momento di routine si trasforma in tragedia: un uomo di 63 anni muore soffocato durante una semplice attesa in farmacia, mentre gustava un panino. Un episodio che ricorda quanto sia importante conoscere le manovre di disostruzione e restare sempre vigili nelle situazioni quotidiane. La sicurezza può fare la differenza tra vita e morte, anche nei momenti più inattesi.

Un uomo di 63 anni è morto soffocato da un pezzo di panino mentre si trovava in compagnia della sorella a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce. L’uomo, che aveva alcune patologie, stava aspettando di sottoporsi a un elettrocardiogramma in una farmacia e stava mangiando un panino col prosciutto quando un boccone gli è andato di traverso. A nulla sono servite le manovre di disostruzione praticate. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mangia un panino mentre aspetta in farmacia e muore soffocato

