Manchester rifornisce il Napoli | De Bruyne Grealish e non solo | Affondo di Manna per un difensore

Il Napoli si prepara a rafforzare ulteriormente il suo roster con un colpo da Manchester: dopo aver portato De Bruyne, il club azzurro punta anche su Grealish, mentre si fa strada l'ipotesi di un altro acquisto importante. Il direttore sportivo Manna è scatenato sul mercato, pronta una new entry in difesa. La voglia di dominare in Italia e in Europa spinge il Napoli a sognare in grande: la stagione promette emozioni ancora più intense.

Il ds del Napoli Manna è scatenato sul mercato. Dopo l'arrivo di De Bruyne si punta Grealish. E occhio a un altro colpo da Manchester. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis vuole diventare ancora più grande. I due scudetti conquistati tra il 2023 e il 2025 sembrano essere solamente una base di partenza per ambire a qualcosa di superiore. La voglia probabilmente, oltre a imporsi con costanza sul territorio Nazionale, è anche quella di emergere in Europa. E segnali chiari da parte della dirigenza ci sono già stati in queste prime settimane post annata 20242025.

Osimhen, futuro lontano da Napoli: Manchester United e Juventus in corsa - Victor Osimhen potrebbe lasciare il Napoli nella prossima estate, con Manchester United e Juventus pronte a darsi battaglia per assicurarsi le sue prestazioni.

