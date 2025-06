Mamelodi Sundowns-Fluminense 0-0 LIVE | Arias sfiora il goal

Nel vivace match tra Mamelodi Sundowns e Fluminense, il punteggio è ancora bloccato sullo 0-0, ma l’azione si infiamma: Arias sfiora il goal dopo un’incursione di Martinelli. La partita è un continuo duello di emozioni e opportunità, con le difese che resistono e gli attaccanti pronti a colpire. Rimanete sintonizzati per scoprire chi alla fine avrà la meglio in questa sfida avvincente!

Mamelodi Sundonws-Fluminense 0-0 CRONACA 37` Il Fluminense sfonda a sinistra con Martinelli che mette Arias in area davanti a Williams, ma il. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

? Appunti dal Mondiale per Club - Giorno 7 ? I Mamelodi Sundowns scendono in campo con una maglia che farebbe un figurone in spiaggia, il Borussia Dortmund col nuovo sponsor Vodafone sembra una delle rivali storiche dei sudafricani (Kaizer Chiefs Vai su Facebook

Mamelodi Sundowns-Fluminense 0-0 LIVE: tripla parata di Fabio che salva il Fluminense - 0 CRONACA 27` Primo lampo brasiliano con Ignacio che ci prova di testa su corner. Segnala msn.com

