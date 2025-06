Mamelodi-Fluminense 0-0 LIVE | inizia il secondo tempo

Al Hard Rock Stadium, il match tra Mamelodi e Fluminense si mantiene sull'1-0, con un primo tempo povero di emozioni e dominato dalle difese. Ora si apre il secondo tempo, promettendo nuove opportunità e tensioni in questa sfida cruciale della 3ª giornata del Mondiale per Club 2025. Rimanete sintonizzati per la cronaca live, aggiornamenti e analisi dettagliate di questa partita che potrebbe riservare molte sorprese.

All‚ÄôHard Rock Stadium il match valido per la 3¬™ giornata del girone Mondiale per Club Mamelodi-Fluminense: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita¬†Mamelodi-Fluminense, valevole per la 3¬™ giornata del¬†Mondiale per Club¬†2025. PRIMO TEMPO Prima frazione povera di emozioni, in cui stanno prevalendo le difese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com ¬© Calcionews24.com - Mamelodi-Fluminense 0-0 LIVE: inizia il secondo tempo

In questa notizia si parla di: fluminense - mamelodi - tempo - inizia

Pronostico Mamelodi-Fluminense: ai brasiliani basta il pareggio - Il Mamelodi-Fluminense di mercoledì alle 21:00 promette emozioni e sfide avvincenti nella terza giornata del Mondiale per Club 2025.

FIFA Club World Cup La Fluminense batte 4-2 l'Ulsan e si prende, per classifica avulsa, la testa del girone. In rete per la squadra brasiliana: Arias, Nonato, Freytes e Keno. I sudcoreani, che hanno chiuso il primo tempo sul 2-1, sono andati in rete con Lee Jyn- Vai su Facebook

DIRETTA: Mamelodi Sundowns-Fluminense LIVE! Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla sfida del Gruppo F del Mondiale per Club; Mondiale per Club, Mamelodi-Fluminense: chi vince va agli ottavi. Brasiliani favoriti su Overbet; Mamelodi Sundowns vs Fluminense: Sfida decisiva al Mondiale per Club.

Mamelodi-Fluminense: diretta live e risultato in tempo reale - Fluminense di Mercoledì 25 giugno 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Lo riporta calciomagazine.net

DIRETTA ONLINE - Mondiale per Club, Mamelodi Sundowns-Fluminense: live report e dettagli - Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità. Riporta napolimagazine.com