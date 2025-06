Mamdani vince su Cuomo chi è il 33enne che può diventare primo sindaco musulmano di New York

In un sorprendente colpo di scena politico, Zohran Kwame Mamdani, outsider di soli 33 anni, ha battuto l’ex governatore Andrew Cuomo nelle primarie democratiche per il sindaco di New York. Nato in Uganda da genitori indiani e definendosi socialista, Mamdani rappresenta una voce anti-Wall Street e filopalestinese, pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia della città. La sua vittoria segna l’inizio di un’epoca di cambiamenti e sfide per la metropoli più vibrante del mondo.

(Adnkronos) – Anti Wall Street e filopalestinese, nato in Uganda da genitori di origini indiane, l'outsider 33enne Zohran Kwame Mamdani, che si definisce socialista e ha ottenuto la cittadinanza americana solo nel 2018, ha vinto a sorpresa le primarie Dem per il sindaco di New York sull'ex governatore Andrew Cuomo. Una vittoria su ''l'establishment politico, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

