Mamdani, New York e la ridefinizione della politica dopo Gaza (di S. Mentana).

Zoran Mamdani, giovane e innovativo candidato democratico a sindaco di New York, ha sorpreso tutti con la sua vittoria alle primarie, sfidando nomi di peso come Andrew Cuomo. La sua storia, ricca di origini multietniche e una visione politica fresca, sta già trasformando il panorama urbano e nazionale. Ma ciò che davvero cattura l’attenzione dei media internazionali è la sua posizione rispetto a un tema cruciale: il suo approccio alla politica dopo Gaza di S. Mentana, che potrebbe segnare una svolta nella leadership della Grande Mela.

Si chiama Zoran Mamdani, ha 33 anni, è americano con origini indiane e ugandesi, musulmano, e da poche ore è il candidato designato dei democratici a sindaco di New York. La sua vittoria alle primarie dem, contro l’ex governatore dello stato Andrew Cuomo e una lunga serie di altri candidati ha senz’altro numerosi elementi locali e nazionali, ma siti, giornali e notiziari di tutto il mondo pongono l’accento soprattutto su una cosa: la posizione di Mamdani su Israele e Gaza, nella più nota città d’America, nonché in una delle città con più ebrei al mondo. Una dimostrazione di come l’attuale situazione in Medio Oriente stia contribuendo a ridefinire in parte, da destra a sinistra, in un verso o nell’altro, l’assetto politico di molti partiti in Occidente, ma anche un’anteprima di come nelle elezioni del prossimo novembre, che decideranno il sindaco della Grande Mela, potremo assistere a più d’uno di questi cambiamenti. 🔗 Leggi su Tpi.it