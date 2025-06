Maltrattamenti reiterati alla compagna anche davanti ai figli | 47enne allontanato da casa

Una volta ancora, la legge interviene per proteggere le vittime di violenza domestica. La Questura di Lucca ha eseguito un’ordinanza di allontanamento e divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di 47 anni, accusato di aver maltrattato reiteratamente la propria compagna, anche davanti ai figli. Un passo importante per garantire sicurezza e tutela alle vittime. La lotta contro la violenza di genere continua con fermezza e determinazione.

LUCCA – Ancora un allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento per violenza domestica. Personale della quadra Mobile della Questura di Lucca ha dato esecuzione all’ordinanza della misura cautelare dell’ allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa a carico di un cittadino rumeno di 47 anni per il reato di maltrattamenti verso la propria compagna convivente. L’uomo, già nel 2020, era stato destinatario di un provvedimento analogo a seguito di aggressioni verbali e fisiche e insulti ma nell’aprile del 2021 il regime cautelare era stato revocato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

