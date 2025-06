Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali alla mamma | 27enne arrestata

Una drammatica vicenda scuote la quiete familiare: una giovane donna di 27 anni è stata arrestata e condannata per maltrattamenti e lesioni alla propria madre. I carabinieri di Modena hanno eseguito il provvedimento di carcerazione emesso dal tribunale di Vasto, portando alla luce un preoccupante episodio di violenza domestica. La situazione mette in luce l’importanza di tutelare le vittime e di intervenire tempestivamente contro ogni forma di abuso familiare.

