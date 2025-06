Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali alla mamma | 27enne arrestata

Una vicenda drammatica scuote la tranquilla comunità di Modena: una ragazza di 27 anni è stata arrestata per maltrattamenti e lesioni alla madre. I carabinieri hanno eseguito il provvedimento di carcerazione, emesso dal tribunale di Vasto, segnando un'importante svolta nella lotta contro la violenza familiare. Un episodio che mette in evidenza quanto sia fondamentale proteggere i più vulnerabili e promuovere il rispetto in famiglia.

