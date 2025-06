Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 26 giugno | le regioni a rischio

Preparatevi a un cambio di scena: mentre il caldo torrido avvolge gran parte d’Italia, domani 26 giugno arrivano temporali e maltempo, con un’allerta meteo gialla dalla Protezione Civile. Scopri quali regioni saranno coinvolte e come proteggerti al meglio. È fondamentale restare aggiornati per affrontare con sicurezza questa variabilità atmosferica. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli e le precauzioni necessarie.

Nonostante il caldo torrido per la giornata di domani, giovedì 26 giugno 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo. Ecco le regioni a rischio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: allerta - meteo - giugno - regioni

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

Sabato 21 giugno Allerta GIALLA meteo-idro in quattro regioni. Consulta il bollettino nazionale per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoIdro Vai su Facebook

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani sabato 14 giugno: le regioni a rischio https://msn.com/it-it/meteo/storieprincipali/maltempo-allerta-meteo-gialla-per-temporali-domani-sabato-14-giugno-le-regioni-a-rischio/ar-AA1GFPrL?ocid=spr_trending& Vai su X

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 26 giugno: le regioni a rischio; Weekend all'insegna del maltempo. Allerta gialla in 4 regioni. Da mercoledì arriva l'estate; Temporali, grandine e vento in arrivo? Allerta gialla a Milano e in Lombardia.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali lunedì 23 giugno: le regioni a rischio - Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per la giornata di lunedì ... Secondo fanpage.it

Meteo, allerta gialla il 22 giugno in Italia per maltempo e criticità: ecco dove - Ecco il bollettino diramato dalla Protezione Civile con le regioni a rischio. Da meteo.it