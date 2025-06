Malori all’asilo | | Siamo pronti al risarcimento

In un'epoca in cui la tutela dei minori è prioritaria, si apre una nuova fase nel caso degli incidenti all'asilo di Ascoli. La difesa di don Luca Rammella ha annunciato la disponibilità a offrire un risarcimento, sperando di chiudere definitivamente la vicenda. Un gesto che potrebbe segnare un passo importante verso la soluzione e la riconciliazione. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi, certi che il dialogo possa favorire la chiarezza e la giustizia.

"Siamo pronti a formalizzare un’offerta di condotta riparatoria, che consta di una somma di denaro destinata dalle parti civili, che hanno già dato parere favorevole, e una lettera agli stessi, con conseguente istanza di estinzione del reato". E’ quanto ha proposto la difesa di don Luca Rammella, sostenuta dall’avvocato Straccia, parlando ieri davanti al giudice del tribunale di Ascoli Barbara Bondi Ciutti nel processo riguardante la vicenda i malori accusati da 38 bambini dopo la fuga di monossido di carbonio che si verificò all’asilo di Comunanza il 7 gennaio del 2021. Per lo stesso fatto è imputato anche il sindaco di Comunanza Alvaro Cesaroni che, come don Luca, deve rispondere di lesioni personali colpose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malori all’asilo:: "Siamo pronti al risarcimento"

