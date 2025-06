malattia di crohn una nuova campagna racconta storie di pazienti

La nuova campagna "Crohnostorie" apre uno sguardo intimo e potente sulla vita di chi affronta quotidianamente la Malattia di Crohn. Ideata da AbbVie, in collaborazione con Amici Italia Ets e Ig-Ibd, questa iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico attraverso storie autentiche e un'installazione coinvolgente. Un invito a conoscere, comprendere e sostenere chi combatte questa sfida con coraggio e resilienza. Perché solo condividendo, possiamo fare la differenza.

Milano, 25 giu. (askanews) - Portare allo scoperto il vissuto dei pazienti con Malattia di Crohn per sensibilizzare il pubblico su questa patologia. Sono questi gli obiettivi della campagna "Crohnostorie. Storie di chi affronta la malattia di Crohn ogni giorno", ideata da AbbVie in collaborazione con Amici Italia Ets e Ig-Ibd. La campagna, lanciata in un evento allo Spazio Cairoli di Milano, è incentrata su una installazione di grande impatto comunicativo. Così Caterina Golotta, Direttore Medico di Abbvie Italia: "La campagna Crohnostorie è supportata da AbbVie in partnership con le associazioni dei pazienti e la comunità scientifica e vuole dare voce alle persone che soffrono di Malattia di Crohn, in modo che possano condividere l'impatto che la malattia ha nella loro vita quotidiana.