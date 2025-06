Malattia cultura e beneficenza in una serata evento firmata We Breast game changer nella sensibilizzazione sul tumore al seno

Una serata all'insegna di cultura, beneficenza e stile, firmata We Breast Game Changer, trasforma un tema delicato come il tumore al seno in un momento di grande impatto sociale. Con un'atmosfera pop e glamour, l'evento invita a riflettere, sensibilizzare e supportare la lotta contro questa malattia, dimostrando che anche le tematiche più serie possono essere affrontate con eleganza e cuore. Un’occasione unica per unire moda e impegno, perché insieme possiamo fare la differenza.

Si può affrontare un tema tanto delicato come quello del cancro al seno, della sua cura e della prevenzione in un appuntamento dall'atmosfera dichiaratamente pop e modaiola? Sì, si può. E con un ritorno in termini di sensibilitĂ e attenzione che conquista e scalda il cuore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Malattia, cultura e beneficenza in una serata evento firmata We Breast, «game changer» nella sensibilizzazione sul tumore al seno

Concita De Gregorio parla del cancro al seno: "La malattia mi ha insegnato a dare un altro valore al tempo. Ho temuto che il mio corpo non si aggiustasse più"

Lunedì 23 giugno 2025, presso il Chiostro dell'Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, in Corso di Porta Nuova 23, a Milano, a partire dalle ore 19.00, si terrà la serata esclusiva di beneficenza "WeBreast: Malattia – Cultura - Bellezza".

"We Breast: Malattia – Cultura – Bellezza": una sfilata evento per celebrare le donne col tumore al seno