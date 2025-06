Malamovida presidi fissi nelle zone più critiche Il prefetto | Intensificare i controlli

L’incontro in prefettura ha sottolineato l’importanza di presidiare con maggiore attenzione le zone critiche della movida, rafforzando i controlli per garantire sicurezza e rispetto delle norme. Con un focus sulla collaborazione tra forze dell’ordine e amministrazione, si mira a creare un ambiente più sicuro per cittadini e visitatori, promuovendo una movida responsabile e sostenibile. La sfida è oggi quella di trovare un equilibrio tra divertimento e sicurezza, un obiettivo che richiede impegno condiviso e azioni mirate.

Il contrasto al fenomeno della cosiddetta 'malamovida' è stato al centro dell'incontro che si è tenuto in prefettura alla presenza dell'assessore al Commercio Rocco Garudo, del security manager Giampaolo Dotto, del questore Giuseppina Stellino, di rappresentanti di carabinieri, guardia di finanza. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

