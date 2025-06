Malagò | Quando morirò voglio farlo con la musica di Morricone in sottofondo

Quando Giovanni Malagò lascerà il vertice del Coni, desidera farlo con le note immortali di Morricone in sottofondo, come un’ode finale a un’era indimenticabile. Domani si chiude ufficialmente un capitolo importante della storia sportiva italiana, segnato da dodici anni di passione e dedizione. La fine di un’epoca che, tra emozioni e ricordi, resterà impressa nel cuore di molti. E così, il suo addio sarà anche un inno alla musica e allo sport che ha tanto amato.

Domani si chiude l’era Malagò, il Coni avrà un nuovo presidente. Il presidente uscente Giovanni Malagò parla di questi in un’intervista a La Stampa a firma Paolo Brusorio. «Certo che mi commuoverò quando spegnerò la luce del mio ufficio per l’ultima volta». Sul Coni targato Giovanni Malagò il sole tramonta dopo dodici anni e tre mandati, quartum non datur e si sapeva da tempo, ma nemmeno una deroga per arrivare fino ai Giochi, opzione su il presidente per un po’ ha contato. «Poi un giorno di nemmeno troppo tempo fa ho capito che era finita, mi sono messo il cuore in pace e ho vissuto molto meglio». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it