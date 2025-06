Malagò lascia il Coni dopo 12 anni 8 governi e 7 premier | Faccio il tifo per Meloni sono un patriota

Dopo dodici anni di passione, sfide e successi, Giovanni Malagò si congeda dal Coni, lasciando un’eredità importante nel mondo dello sport italiano. Con uno sguardo rivolto al futuro e un cuore patriota, Malagò si prepara a chiudere un capitolo storico, consapevole che il suo lascito resterà indelebile. Chi sarà il suo successore? Solo il tempo rivelerà il nuovo volto dello sport nazionale, ma l’emozione di questo addio rimarrà impressa nella memoria di tutti.

“Certo che mi commuoverò quando spegnerò la luce del mio ufficio per l’ultima volta”: Così Giovanni Malagò, in un’intervista a La Stampa alla vigilia del suo ultimo giorno da presidente del Coni dopo dodici anni e tre mandati, quartum non datur e si sapeva da tempo, ma nemmeno una deroga per arrivare fino ai Giochi, opzione su il presidente per un po’ ha contato. Chi sarà il mio successore? Dico Buonfiglio. “Poi un giorno di nemmeno troppo tempo fa ho capito che era finita, mi sono messo il cuore in pace e ho vissuto molto meglio”. Chi vince domani? “Luciano Buonfiglio”. Che cosa lascia a chi prenderà il suo posto? “Meglio che parli in termini oggettivi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it