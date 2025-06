Make America Democratic Again | al Rouge et Noir una rassegna di tre film si comincia con Civil War

"Make America Democratic Again" inizia al Rouge et Noir con una rassegna di tre film che celebrano l’essenza democratica e la resistenza culturale degli Stati Uniti. Si comincia con "Civil War", un'opera potente che ricorda che l’America non è solo quella di Trump. Questi capolavori cinematografici, oggi, diventano testimonianze di speranza e lotta contro il razzismo, l’intolleranza e l’ingiustizia, per un futuro più giusto e inclusivo.

Una piccola rassegna per ricordarci che l’America non è solo quella di Trump. Tre film di alto livello cinematografico che, oggi, diventano anche una testimonianza politica per l’America che resiste, che non si rassegna al razzismo, al furore contro gli immigrati, all’accanimento brutale contro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: rassegna - america - film - make

#NEWS - #Trump evoca un “cambio di regime” e parafrasando l'acronimo #Maga (Make America great again) conia #MIGA per adattarlo all'#Iran. #Israele attacca sei aeroporti iraniani. Teheran lancia altri missili: " gli #StatiUniti sono in #guerra". Oggi il minis Vai su Facebook

Make America Great Again; Make America Swift Again; Make cinema apolitical again: negli Usa nessuno vuole trasmettere M. Il figlio del secolo.

Rassegna stampa C'era una volta in America | MYmovies - Forse perché ritiene che sia il modo più giusto, al cinema, di raccontare la verità. Segnala mymovies.it

Horizon - An American Saga - Capitolo 1 - MYmovies.it - Rassegna stampa delle più importanti testate giornalistiche internazionali del film Horizon - Secondo mymovies.it