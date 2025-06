Maignan decisione irreversibile | l’annuncio sorprende i tifosi del Milan

L’annuncio di Maignan, decisione irreversibile, ha scuotuto i tifosi del Milan, lasciandoli senza parole. Dopo settimane di voci e speculazioni, il portiere francese ha preso una scelta che cambierà il suo futuro e forse anche quello della squadra. La sua figura resta centrale nel progetto rossonero, ma ora il suo percorso si fa ancora più incerto e affascinante. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa mossa sorprendente.

Il portiere rossonero è di nuovo protagonista del mercato e in queste ore è arrivata una decisione irreversibile che ha spiazzato anche i tifosi (LaPresse) – SerieANews.com Mike Maignan è stato uno dei nomi più chiacchierati in casa Milan in questo mese di giugno. Il portiere francese è reduce da una stagione meno brillante rispetto ai suoi standard più elevati, ma resta una figura chiave, oltre che il capitano della squadra. La fascia da capitano indossata nelle ultime partite della stagione, potrebbe restare intorno al suo braccio anche nell'annata che verrà.