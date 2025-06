Maicon a valanga | Il mio gol più bello alla Juve il più difficile da marcare Messi

Dougla Maicon, veterano di mille battaglie sulla fascia, ha aperto il suo cuore sui social di Betsson.sport, svelando aneddoti e retroscena della sua carriera. Dal suo gol più bello contro la Juve a ricordare i compagni più pazzi, ogni risposta rivela la passione e la determinazione che lo hanno reso una leggenda. Scopriamo insieme i dettagli più sorprendenti di un campione che ha scritto la storia del calcio italiano.

COMPAGNO PIÙ PAZZO – «Ero io, ma c'era qualcuno che si avvicinava molto a me da questo punto di vista». IL SUO IDOLO – «Mio papà». GOL PIÙ BELLO – «Quello alla Juventus, era un momento importante del campionato che poi abbiamo vinto. Avessimo vinto quella partita avremmo messo una mano sullo Scudetto.

