mai che si blocchi un palazzo per la scoperta di reperti storici

Mai che si blocchi un intero palazzo per la scoperta di reperti storici! I vicoli archeologici nella ex Cecchetti testimoniano l’antica presenza romana sotto le aree interessate dai lavori pubblici, mentre i terreni su cui sorgevano i palazzi sono stati "ripuliti" senza pietà. Francesco Micucci del Pd commenta: "L’ho sempre detto - i Romani erano un popolo straordinario, talmente organizzato che sono riusciti a lasciare i loro segni ovunque." Un dialogo tra passato e presente che ci invita a riflettere sulla nostra identità storica.

I vicoli archeologici nella ex Cecchetti per la presenza di reperti dell’antica Roma sulle aree interessate da opere pubbliche, e invece ‘puliti’ i terreni su cui sono sorti i palazzi. Su questa particolare suddivisione geografica chiosa Francesco Micucci (nella foto), capogruppo consiliare del Pd. "L’ho sempre detto - osserva - che i Romani erano un popolo straordinario, talmente organizzati che sono stati in grado di lasciare i loro reperti solamente dove, duemila anni dopo, altri popoli avrebbero realizzato opere pubbliche". Quindi ironizza:"Dove invece devono sorgere palazzine private, con centinaia di appartamenti, non si trova mai un reperto, un vaso, un ninnolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it