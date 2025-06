Maglietta che ironizza su BR e Aldo Moro la presidente del consiglio studentesco nella bufera

In un'epoca in cui il rispetto e la memoria storica sono fondamentali, emergono episodi preoccupanti come questa maglietta che ironizza su figure delicate come BR e Aldo Moro. La presidente del consiglio studentesco dell’Università di Trento si trova ora al centro di una bufera, denunciando il rischio di un pericoloso riaffiorare di simbologie e ideologie oscure. Un episodio che solleva importanti interrogativi sulla sensibilità e responsabilità delle nuove generazioni verso il passato.

“Denunciamo il pericoloso riaffiorare della simbologia delle Brigate rosse nell’ambito di una organizzazione studentesca di sinistra accreditata all’UniversitĂ di Trento. Sui propri social Instagram la presidente del Consiglio studentesco nonchĂ© componente del Consiglio di amministrazione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Maglietta che ironizza su BR e Aldo Moro, la presidente del consiglio studentesco nella bufera

