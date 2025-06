Mafiosi con il cellulare allarme nel super carcere di Opera | detenuti con lo smartphone un micro-telefonino nascosto nel bavero della giacca

Nel cuore del super carcere di Opera, l’allarme si accende tra i muri di alta sicurezza: detenuti smanettano con smartphone e micro telefonini nascosti come veri e propri truffatori digitali. La scoperta di dispositivi proibiti rischia di svelare un inquietante intreccio tra criminalità e tecnologia, tanto più che nessuno di loro aveva l’autorizzazione. Ora, gli agenti devono fare luce su come i mafiosi mantengano i contatti illeciti. La lotta contro questi “cellulari clandestini” entra nel vivo.

Milano – Uno è stato "pizzicato" con lo smartphone in mano. L'altro aveva nascosto un micro cellulare nel bavero di una giacca. Peccato che nessuno dei due detenuti della sezione di Alta sicurezza del carcere di Opera fosse autorizzato ad avere un telefono in cella. Così gli agenti del penitenziario alle porte di Milano hanno sequestrato i dispositivi elettronici per avviare gli accertamenti investigativi: innanzitutto, bisogna capire se i reclusi che ne avevano la disponibilità siano stati gli unici a usarli o se li abbiano condivisi con altri; in secondo luogo, l'indagine punta a chiarire come siano entrati i telefoni in una sezione detentiva a elevata sorveglianza e se siano stati usati per comunicare con persone legate alla criminalità organizzata.