Mafia estorsioni armi e droga | 8 arresti tra Catania e Pavia Coinvolti 20 indagati

Un'operazione di vasta portata smaschera un’organizzazione mafiosa che opera tra Catania e Pavia, coinvolgendo 8 arresti e 20 indagati. Tra estorsioni, traffico di droga e armi, il cuore dell’indagine rivela un network criminale radicato, pronto a destabilizzare la sicurezza e la legalità. Questa vicenda evidenzia con forza l’urgenza di contrastare la criminalità organizzata sul nostro territorio, salvaguardando la nostra comunità.

Al centro dell'inchiesta, un'associazione criminale di stampo mafioso con ramificazioni operative nei settori dell'intimidazione economica e del traffico di stupefacenti.

In questa notizia si parla di: mafia - estorsioni - armi - droga

