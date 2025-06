Mafia e camorra insieme per riciclare denaro sporco | 11 arresti

Una vasta operazione investigativa ha smantellato un pericoloso sistema di riciclaggio internazionale gestito congiuntamente da mafia e camorra. Con 11 arresti, l’indagine rivela un’associazione transnazionale dedita al lavaggio dell’Iva intracomunitaria e all’autoriciclaggio, aggravata dal sostegno alle attività mafiose. Una scoperta che mette in luce il sofisticato intreccio tra criminalità organizzata e economia: un sistema da smantellare per tutelare la legalità e la sicurezza del nostro territorio.

Associazione per delinquere a carattere transnazionale dedita al 'lavaggio' dell'Iva intracomunitaria, al riciclaggio, al reimpiego ed all'autoriciclaggio, con l'aggravante dell'agevolazione dell'associazione mafiosa camorristica. Con queste accuse, la polizia - in particolare investigatori del.

