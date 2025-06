Mafia blitz della guardia di finanza contro il clan Laudani i nomi degli arrestati

Un’operazione senza precedenti ha smascherato il cuore oscuro del clan Laudani, noto come "Mussi i ficurinia". Questa mattina, la Guardia di Finanza, su disposizione della Procura di Catania, ha messo a segno un blitz che ha portato all’arresto di 8 persone e alla denuncia di altre 12 coinvolte in attività criminali. Un colpo duro ai vertici della malavita locale, ma la lotta contro l’illegalità non si ferma qui...

Questa mattina, su ordine della Procura Distrettuale di Catania, la guardia di finanza ha eseguito un’ordinanza nei confronti di 20 persone coinvolte, a vario titolo, in attività criminali legate al clan mafioso "Laudani" (detto "Mussi i ficurinia"). Di questi, 8 sono stati arrestati e 12. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

