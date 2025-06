Madre e figli uccisi ad Altavilla Milicia su attrezzi usati per torturarli anche tracce di Fina e Carandente

Una tragedia orribile scuote Altavilla Milicia: madre e figli sono stati brutalmente uccisi durante un inquietante rituale di liberazione, lasciando dietro tracce di tortura e violenza. La scoperta degli attrezzi usati, trovati con evidenti segni di fini e Carandente, ha portato alla luce un quadro agghiacciante che sta sconvolgendo l’intera comunità . La vicenda, sotto i riflettori durante il processo in corso, rivela una spirale di follia e crudeltà senza precedenti. Continua a leggere.

Ci sono anche le tracce di Sabrina Fina e Massimo Carandente sugli attrezzi usati per torturare Antonella Salamone e i suoi due figli, Kevin ed Emanuel. I tre furono seviziati e uccisi ad Altavilla Milicia durante un folle rito di liberazione dal demonio nel febbraio 2024. La notizia è emersa durante un'udienza del processo che vede imputati Fina e Carandente e Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

