Made in Italy Innovation Forum | si chiude oggi la tre giorni di Cernobbio

SI chiude oggi la prima edizione del Made in Italy Innovation Forum, la tre giorni dedicata ai trend e alle sfide dei principali settori della manifattura per offrire soluzioni in grado di assicurare futuro e competitività all’industria italiana. Oltre 100 speaker, 30 sessioni verticali parallele, 1000 i partecipanti riuniti fino a oggi a Villa Erba a Cernobbio dove la più grande comunità di ricerca e innovazione del manifatturiero italiano, aziende, associazioni di categoria e istituzioni, si confrontano sulle ultime novità nella sostenibilità e nella digitalizzazione per le aziende del Made in Italy. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

