Maddaloni bar assaltato da persone armate di bastoni | scoppia maxi rissa 7 denunciati e locale chiuso

Una tranquilla serata a Maddaloni si è trasformata in una scena di violenza quando un bar è stato assaltato da persone armate di bastoni, scatenando una maxi rissa. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla denuncia di sette persone e alla chiusura temporanea del locale per 20 giorni. Un episodio che solleva ancora una volta il problema della sicurezza pubblica e della gestione della violenza nei luoghi di ritrovo.

