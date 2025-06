Macron | una guerra commerciale tra membri della Nato una aberrazione

In un mondo sempre più interconnesso, i conflitti tra alleati come quelli tra UE e Stati Uniti rappresentano un ostacolo per la stabilità globale. Macron denuncia con forza questa "aberrazione" e invoca un'accelerazione nei negoziati per ristabilire una vera pace commerciale tra i membri della NATO. Solo attraverso il dialogo e l'abbattimento delle barriere potremo costruire un futuro di cooperazione e prosperità condivisa.

L'Aia, 25 giu. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ritiene che "combattere una guerra commerciale" tra i membri della Nato sia stata un'"aberrazione" e ritiene essenziale che i negoziati in corso tra Unione Europea e Stati Uniti si concludano rapidamente. "E' molto importante che possiamo tornare a quella che dovrebbe essere la regola tra tutti gli alleati, ovvero una vera pace commerciale e l'abbassamento di tutte le barriere tariffarie esistenti o che sono state rafforzate". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Macron: una guerra commerciale tra membri della Nato una aberrazione

