MacKenzie Scott chi è l’ex moglie di Jeff Bezos

Mackenzie Scott, ex moglie di Jeff Bezos e ora una delle donne più ricche al mondo, ha sempre attirato l’attenzione non solo per il suo passato con il fondatore di Amazon, ma anche per il suo impegno filantropico e le sue imprese letterarie. Mentre Bezos si prepara a convolare a nozze a Venezia con Lauren Sánchez, il suo nome continua a emergere come protagonista di un affascinante capitolo di successo e rinascita. Chi è davvero MacKenzie Scott?

MacKenzie Tuttle, oggi MacKenzie Scott, è una scrittrice e filantropa. Classe 1970, si è laureata in letteratura a Princeton, dove ha studiato con Toni Morrison, premio Nobel e sua mentore.

