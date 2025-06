Maceratese idea De Silvestro L’Urbino corteggia Cirulli

La Maceratese si prepara ad affrontare una nuova avventura nel campionato di Serie D, con entusiasmo e grandi aspettative. I tifosi attendono con ansia i primi acquisti che possano rafforzare la rosa e garantire una stagione all’altezza delle ambizioni del club. Tra i nomi più caldi c’è quello di Elio De Silvestro, ex Fermana e Avezzano, pronto a corteggiare Cirulli e portare nuova linfa alla squadra. La campagna di mercato entra nel vivo: scopriamo chi potrebbe essere il prossimo protagonista della banda biancorossa...

I tifosi della Maceratese attendono con impazienza i primi volti nuovi per affrontare senza problemi il campionato di serie D. Tanti nel frattempo i nomi che sono stati accostati al club biancorosso, specialmente in attacco dove c'è un'urgenza dopo la partenza di Luca Cognigni accasatosi al Trodica: si è parlato di Francesco Casolla del Fossombrone, di Elio De Silvestro ex Fermana e Avezzano, di Giordano Bardeggia dell'Urbino. Intanto in casa biancorossa c'è una novità nel settore giovanile: non sarà più Paolo Morresi il responsabile del settore giovanile della Maceratese, si chiude così una parentesi durata cinque anni.

