Macchie rosse e prurito? Attenzione la scabbia si sta diffondendo in tutta Italia

mettendo a rischio la salute pubblica e richiedendo attenzione immediata. La scabbia, infatti, si manifesta con macchie rosse pruriginose e può facilmente diffondersi in ambienti condivisi. È fondamentale riconoscere i sintomi e intervenire tempestivamente per contenere questa diffusione preoccupante. La prevenzione e una corretta informazione sono le armi più efficaci per contrastare questa recrudescenza.

In Italia è allarme scabbia. I casi sono infatti in aumento, in particolare tra i giovani e gli anziani. Lo riporta il portale di salute Dica33, adducendo anche le possibili cause del diffondersi della patologia: "Focolai in strutture di lunga degenza e cambiamenti sociali post-pandemia stanno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

