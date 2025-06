MS Severino dal concerto di Sannino alle serate in centro e nelle frazioni | l’estate entra nel vivo

L’estate a Sanseverino si anima con un calendario ricco di eventi imperdibili, che coinvolgono cittadini e visitatori in un mix di musica, cultura e divertimento. Dalla magia dei concerti nel centro alle serate nelle frazioni, questa stagione promette emozioni per tutte le età. Con oltre 90 appuntamenti distribuiti fino a settembre, l'#EstateSanseverinese si conferma come il cuore pulsante dell’estate locale, pronta a regalare momenti indimenticabili a tutti.

M.S. Severino – Con l’avvio dei primi eventi già da alcune settimane e un calendario in continua evoluzione, l’ #EstateSanseverinese entra ufficialmente nel vivo, pronta ad accompagnare cittadini e visitatori fino al mese di settembre. Oltre 90 serate distribuite tra il centro cittadino e tutte le frazioni, pensate per soddisfare ogni fascia di età e interesse: un’offerta culturale, ricreativa e aggregativa che conferma l’impegno dell’Amministrazione per rendere viva la città anche nei mesi estivi. Musica, spettacoli, street food, giochi, tornei sportivi, letture, cinema sotto le stelle e appuntamenti della tradizione come il “Ciuccio aciglianese”: tra i momenti clou in programma, il concerto di Andrea Sannino, atteso da tantissimi fan. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - M.S. Severino, dal concerto di Sannino alle serate in centro e nelle frazioni: l’estate entra nel vivo

