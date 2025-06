Lutto in città | Gaetano muore a 29 anni

Villaricca piange la perdita prematura di Gaetano Cuomo, un giovane di soli 29 anni profondamente amato dalla comunità. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, un dolore condiviso da tutti coloro che conoscevano il suo sorriso e la sua generosità. Oggi, alle 16.30, i cittadini si riuniranno nella Parrocchia Maria SS. Dell’Arco per ricordarlo e onorare la sua memoria, un momento di grande commozione che resterà impresso nei cuori di tutti.

Lutto a Villaricca per la prematura scomparsa di un giovane. L'intera città, in queste ore, piange Gaetano Cuomo, 29 anni. Gaetano era molto conosciuto e la sua scomparsa ha gettato nel dolore l'intera comunità. I funerali si terranno oggi alle 16.30 nella Parrocchia Maria SS. Dell’Arco a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Lutto in città: Gaetano muore a 29 anni

In questa notizia si parla di: gaetano - lutto - città - anni

Si sente male durante una gara podistica: Franco, allenatore di calcio, muore in ospedale dopo una settimana. Aveva 64 anni. Lutto ad Isola del Liri - Un tragico evento ha colpito Isola del Liri con la morte dell'atleta Franco Bonavenia, 64 anni, avvenuta in ospedale dopo una settimana di ricovero.

Fasano in lutto per la scomparsa del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie: il Sindaco Zaccaria parteciperà ai funerali La città si stringe alla famiglia del militare dell’Arma deceduto in un conflitto a fuoco, nel ricordo di dieci anni di servizio a Fasano http://www.os Vai su Facebook

Lutto in città: Gaetano muore a 29 anni; Ciclismo in lutto, è morto Gaetano Gazzoli. Il sindaco Calcinaro: «Perdiamo una colonna straordinaria; Un dolore per tutti. Proclamato il lutto cittadino per i funerali di Gaetano, Michele e Samuel.