Lutto cittadino a Vitulano per la scomparsa di Paolo De Filippo

Vitulano si ferma in un doloroso commosso per la perdita improvvisa di Paolo De Filippo, stimato Presidente del Consiglio Comunale. La giornata di lutto cittadino, proclamata dal sindaco Raffaele Scarinzi, rappresenta un forte ricordo di affetto e rispetto per una figura fondamentale della comunità . In questi momenti difficili, l'intera città si unisce nel rispetto e nella memoria di un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Vitulano ha proclamato per oggi, mercoledì 25 giugno 2025, una giornata di lutto cittadino in segno di cordoglio per la scomparsa del Presidente del Consiglio Comunale, Paolo De Filippo, venuto a mancare improvvisamente. La decisione, formalizzata con l’ordinanza n. 32025 firmata dal sindaco Raffaele Scarinzi, è accompagnata dalla chiusura pomeridiana degli uffici comunali e da un invito rivolto ai cittadini, ai commercianti e ai pubblici esercizi a rispettare il raccoglimento in occasione del funerale, previsto alle ore 17.30 presso la Basilica della SS. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lutto cittadino a Vitulano per la scomparsa di Paolo De Filippo

