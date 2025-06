Lupi | l’obiettivo è la de-escalation | Stiamo uniti non è tempo di derby

In un momento di tensione e incertezza globale, Maurizio Lupi sceglie la metafora calcistica per sottolineare l'importanza di unire le forze: "È ora di mettere da parte i derby e puntare alla de-escalation". Dopo giornate intense tra confronti aspri e manifestazioni di piazza, il leader di Noi Moderati invita a riscoprire il valore del dialogo civile. Perché, in democrazia, è solo uniti che possiamo affrontare le sfide del presente e costruire un futuro stabile.

"In un momento così complesso sullo scacchiere internazionale, tra venti di guerra e paure per il futuro, io credo che i derby debbano cessare". Usa la metafora calcistica Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, per commentare la due giorni di comunicazioni della premier Giorgia Meloni in Parlamento prima del Consiglio Ue di domani e venerdì. Lupi, veniamo da discussioni aspre e manifestazioni di piazza. "Sul valore della piazza in una democrazia io non avrò mai nulla da ridire. Piaccia o non piaccia è sempre il segno di una democrazia sana. Dico solo che di fronte a una guerra, le istituzioni hanno il compito di indicare una rotta chiara e unitaria". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lupi: l’obiettivo è la de-escalation: "Stiamo uniti, non è tempo di derby"

In questa notizia si parla di: lupi - derby - obiettivo - escalation

Modena-Cesena: Mandelli si candida per il futuro, obiettivo sorriso nel derby - Nel derby in arrivo, Paolo Mandelli si propone come candidato ideale per il futuro del Modena. I suoi progetti si intrecciano con l'attuale situazione, segnando una continuità di intenti.

Come Gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo siamo profondamente preoccupati per l’attacco israeliano contro gli impianti nucleari iraniani. Questa pericolosa escalation rischia di scatenare una guerra regionale, con ulteriori rischi a livello Vai su Facebook

Lupi: l’obiettivo è la de-escalation: "Stiamo uniti, non è tempo di derby" - "Sul valore della piazza in una democrazia io non avrò mai nulla da ridire. Si legge su quotidiano.net

Derby Avellino – Benevento, Biancolino carica i Lupi: “Mi aspetto una partita vera e tosta” - La carica di mister Raffaele Biancolino nella conferenza stampa di presentazione del derby con il Benevento: "Partita difficile. Lo riporta corriereirpinia.it