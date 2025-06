L’unico animale terrestre sopravvissuto vicino all’asteroide dei dinosauri? Una minuscola lucertola notturna che esiste ancora

Nel caos di un pianeta in tumulto, quando l'estinzione sembrava definitiva, una minuscola lucertola notturna sfidò le probabilità e sopravvisse all'impatto dell'asteroide che spazzò via i dinosauri. Questa straordinaria creatura, l'unico animale terrestre sopravvissuto vicino a quell'evento apocalittico, ci ricorda come la vita possa emergere anche nei momenti più bui. Scopri con noi questa eccezionale storia di resilienza e speranza, che ancora oggi affascina scienziati e appassionati di tutto il mondo.

66 milioni di anni fa un asteroide largo oltre 12 chilometri colpì la penisola dello Yucatán, in Messico, dando origine a uno dei più devastanti eventi di estinzione di massa della storia: la crisi Cretaceo-Paleogene. Circa il 75% delle specie allora viventi scomparve, inclusi i dinosauri non aviari. Eppure, in mezzo a quel disastro, una piccola creatura riuscì a sopravvivere: la lucertola della notte. Un nuovo studio pubblicato su Biology Letters ha ricostruito l’evoluzione delle Xantusiidae, un gruppo di lucertole notturne molto riservate e di piccole dimensioni, lunghe solo pochi centimetri, che ancora oggi vivono tra le rocce, sotto la corteccia o tra la vegetazione densa. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - L’unico animale terrestre sopravvissuto vicino all’asteroide dei dinosauri? Una minuscola lucertola notturna (che esiste ancora)

In questa notizia si parla di: dinosauri - asteroide - lucertola - unico

L’unico animale terrestre sopravvissuto vicino all’asteroide dei dinosauri? Una minuscola lucertola notturna (che esiste ancora).

Dinosauri, l’unico killer è l’asteroide – MEDIA INAF - L’estinzione dei dinosauri, 66 milioni di anni fa, fu causata dall’alterazione del clima terrestre innescata dalla caduta di un asteroide di circa 10 km di diametro. Lo riporta media.inaf.it

Estinzione dinosauri: l'asteroide sarebbe l'unico responsabile - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dinosauri, l'impatto dell'asteroide sarebbe l'unico responsabile della loro estinzione ... Riporta tg24.sky.it