Luna Nuova in Cancro | la dolce forza di ricominciare da sé

La Luna Nuova in Cancro di oggi, 25 giugno, segna un momento di rinascita silenziosa e profonda. Questa energia gentile ma potente ci invita a ricominciare, ascoltando il nostro cuore e creando un legame autentico con noi stessi e gli altri. Con Sole, Luna e Giove uniti in un dialogo intimo e Marte in Vergine che spinge all’azione, è il momento di agire con dolce fermezza. È il primo passo verso qualcosa di nuovo e positivo.

