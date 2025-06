Lumache killer in Australia aumentano i casi di cani colpiti e cresce l' allerta anche per gli esseri umani

In Australia, le lumache killer stanno diventando un grave problema di salute pubblica, con un aumento dei casi di cani colpiti e un allarme crescente anche per gli esseri umani. Questi molluschi fungono da ospiti intermedi del verme polmonare del ratto, che può provocare la meningite eosinofila, una condizione rara ma potenzialmente fatale. È fondamentale conoscere i rischi e adottare misure di prevenzione per proteggere tutti i membri della famiglia.

